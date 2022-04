Celine BEL

Diplômée d'un Master II de Psychologie Sociale et Industrielle, j'interviens depuis 19 ans dans la conduite de projets RH, conseil en management & organisation du travail, projets d'accompagnement individuel et collectif.



Très impliquée dans le tissu économique local, j'assume un mandat de 3 ans en tant que Présidente d’un club d’aide et d’accompagnement au développement des jeunes entreprises de la CUMPM et participe à ce titre au Conseil d'administration de la plateforme CPEM (Marseille Métropole Initiative).

J'enseigne pendant 3 ans en tant que vacataire à l’Université de Méditerranée en G.R.H. et Gestion de projet.



Passionnée par la création d’entreprises dans les secteurs innovants (et plus particulièrement dans les domaines de l'économie numérique et des biotechnologies), je propose auprès de ces entreprises en croissance un accompagnement visant la structuration des équipes, l'organisation des services et le développement de la fonction RH.

En plus de ces missions d'accompagnement au développement RH, je réalise depuis 10 ans une activité de conseil en recrutement dans les domaines IT et Biotech orientée top et middle management.



En 2016 CB RECRUTE s'allie à ELSE CONSULTANTS (RH Management - Strategie Organisation & Performance - Relation clients).



Spécialités : Conseil RH & Organisation - Coaching - Recrutement IT Biotech





