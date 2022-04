Céline BELLAVOINE

Diplomée de l'ESC Grenoble, avec un Mastère Spécialisé en achats en complément, je suis spécialisée en achats industriels, en mode projet.



J'ai exercé le poste d'acheteuse projet pendant deux ans chez Valeo modules face avant. Un an en année de césure, puis un an en apprentissage.

Ces eux années m'ont permis d'évoluer dans un environnement très technique (pièces aciers embouties, pièces plastiques/composites injectées, motorisation, électronique, mousses, caoutchou...), complexe, où la concurrence est très forte. Les défis à relever étaient de taille pour atteindre la performance technique, dans des délais très courts à un prix target meilleur que le marché.

L'organisation des achats chez Valeo est très complète et claire, elle permet d'appréhender aussi le fonctionnement matriciel des achats: projets / commodités / série.

J'ai pu y développer des compétences diverses: agilité, rigueur, tenacité, écoute et compréhension du besoin, flexibilité, bonne communication, honneteté d'esprit.



Puis, mon VIE en achats série chez Faurecia en Bavière (Allemagne) m'a permis d'aquérir des compétences en logistique, comprendre les problématiques d'usines, et de répondre rapidement sous pression à des problèmes achats.

Enfin, les 6 mois dans le service achats série de Faurecia à Barcelone m,'ont permis de mettre en place un nouvel indicateur achat de performance avec l'ensemble des usines espagnoles avec des objectifs 50% plus ambitieux que par le passé; j'ai développé un panel de fournisseurs de résidus industriels pour un projet innovant dans le domaine du recyclage; j'ai aussi supporté les activités de transferts de production entre fournisseurs. Je suis maintenant capable de parler et comprendre en espagnol après une immersion complète dans le pays.



D'un naturel positif, motivé, sociable j'aime travailler dans des équipes pluridisciplinaires soucieuses de satisfaire leur client interne. J'aime les problématiques business qui croisent plusieurs enjeux, des contraintes multiples dans un environnement exigent.





Je recherche ainsi aujourrd'hui un poste d'acheteur industriel en région parisienne.



Je suis disponible pour une entrevue téléphonique au 06 01 41 52 83.

Mon adresse email est: celine.bellavoine@gmail.com.



Au plaisir de collaborer.



Mes compétences :

Automobile

Sourcing

Achats

Dynamisme

Gestion de projet

Négociation

Logistique