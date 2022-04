Céline BELLIARD

Actuellement agent d'exploitation dans le secteur du transport de personnes en région Grenobloise, je vais m'installer à Châteauroux en novembre 2017 pour suivre mon conjoint qui profite d'une opportunité professionnelle.

Je suis donc à l'écoute des différentes opportunités dans les domaines du transport et de la logistique, mais également dans les métiers qui demandent de l'organisation, de l'écoute, du contact et de la gestion de personnes.

Dynamique et travailleuse, je suis prête pour mettre toute ma motivation au service d'une nouvelle aventure.