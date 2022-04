Céline BELLOY

Avec un cursus et une première expérience située au carrefour de la gestion administrative, du commercial et des achats, je suis attirée par les diverses fonctions que vous proposez.

Aujourd'hui, après une parenthèse dans mon parcours professionnel, je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.



Mon expérience dans la prise en charge de l’organisation administrative, la gestion de planning et la partie commerciale et achat, constituera un atout.

Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de neuf personnes. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.





Mes compétences :

SageAct

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

EBP