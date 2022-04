Celine BELMONTE

Travailleur independant, je recherche actuellement un emploi en Logistique en 35h afin de compléter mon activité qui est l'esthétique.

Mes 10 années chez Castorama m'ont permise d'acquérir certaines compétences dans le domaine de la logistique tel que la rigueur, l'anticipation, la communication, le travail en équipe. Pourquoi la logistique? Parce que c'est un métier qui me passionne, chaque jours est différent, les journées ne se ressemblent pas. J'aime travailler dans une bonne ambiance et en équipe tout en étant sérieuse et organisée.



Mes compétences :

Conduite des engins de manutention C1, C3 et C5

15 ans d'experience en Logistique