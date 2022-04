Céline BÉLUJON

Basée à Dusseldorf, parfaitement bilingue, et forte d'une expérience de 20 ans en Allemagne, je vous propose:



Pour les personnes arrivant en Allemagne ou souhaitant reprendre une activité professionnelle après une période de non activité due par exemble à l'expatriation d'un conjoint :



- de définir ensemble vos objectifs, vos stratégies, vos atouts (bilan de compétences)

- d'adapter votre CV au marché allemand et de l'optimiser, de le traduire

- de vous entraîner aux entretiens d'embauche afin d'augmenter votre impact, en francais ou en allemand

- de vous préparer aux 100 premiers jours sur votre nouveau poste



Pour les professionnels déjà en exercice souhaitant par exemple changer de poste, se réorienter ou faire évoluer leur carrière:

- un coaching individuel sur des thèmes précis

- des conseils de prévention de burn-out (syndrome de l'épuisement professionnel) accompagnés d'une réflexion personnelle sur le juste équilibre individuel entre vie privée et vie professionnelle (work-life-balance)



Voir aussi le site de Valérie Giansily:Array



Contact: Tel: +49-211-51809311 / E-mail: info@mediation-belujon.de / Array