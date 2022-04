Celine BEN

Après m'être rendue compte que beaucoup de petites structures souffrent de la place que prend le secrétariat et les tâches administratives, aussi bien en terme financier qu'organisationnel, j'ai créé ma société de secrétariat externalisé.



Je propose aux entreprises de toute taille mes services de secrétaire indépendante à distance. Ma formation initiale (BTS Assistante de Direction) et mes années d'expériences professionnelles me permettent d'apporter aux clients un travail de qualité.



Mes compétences :

Excel

Word

Français

Facturation

Planification

Internet

EBP Gestion commerciale