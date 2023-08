Céline BENCIVINNI

Chargée de projet en ingénierie de formation

Depuis - avril 2023 - Formasup HDF - Villeneuve d'Ascq

Création d'outils d'ingénierie de formation (Mémo, portfolio, tutos)

Accompagner les utilisateurs à la nouvelle plateforme numérique de Formasup:Myformasup.fr

Analyser les dossiers d'ouverture de formation en apprentissage

Création de process de diffusion des supports d'accompagnement à destination des différents acteurs de l'apprentissage.





Chargée de projet en ingénierie de formation en stage alterné

De septembre 2022 à avril 2023 - Formasup - Villeneuve d'Ascq

Participer au déploiement de la plateforme Mysup (refonte de l'ancienne version) :benchmarks, recueil d'usages et d'expériences utilisateurs, ingénierie pédagogique des livrets numériques d'apprentissage (concevoir et mettre à disposition)

Participer à l'ouverture de formation en apprentissage



Professeure de sport bénévole

Depuis mai 2021 - Association Passeport Santé - Féchain

Enseignement d'activités sportives telles que la marche nordique, la danse bachata et la gymnastique douce auprès d'un public de personnes du troisième âge.





Assistante d'une CPE

De février 2022 à mars 2022 - Collège Victor Hugo - Somain

entretien avec les élèves et les professeurs - contribution aux tâches administratives





Assistante d'une psychologue clinicienne et d'une CPE

De novembre 2020 à mars 2021 - Institution Saint-Jean Douai / Institution Notre-Dame-des-Anges Saint-Amand-Les-Eaux

Psychologue clinicienne :

observation d'entretiens et de suivis de patients de la primaire aux classes préparatoires - collaboration aux tests WISC - participation aux réunions de mise en place de projets visant le bien être des élèves

CPE:

entretien avec les élèves et les professeurs - contribution aux tâches administratives



Animatrice Centres aérés et colonies de vacances

Depuis juillet 2016 - Secteur Jeune Fenain - Louis Aragon Somain- CCAS Lille

Accueil et encadrement d'enfants et d'adolescents de 9 à 17 ans en centre aéré et en séjours (depuis 2016) et en colonie de vacances (Depuis 2020): animation pédagogique - mise en place des projets pédagogiques et des plannings -encadrement sejours - gestion administrative