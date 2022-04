Céline BENHADOUDA

12 ans d’expérience dans le secteur du commerce dont 4 ans sur le poste de co-gérante et 4 ans en tant que directrice de magasin.



Mes compétences :

Inventaire

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Comptabilité de premier niveau

Réceptionner les stocks

Recrutement

Mise en rayon

Gestion des stocks

Animation d'équipe

Merchandising

Utilisation d’engins de manutention

Analyse des ventes

Encaissement

Gestion des stocks et approvisionnement

Déterminer et mettre en place l’organisation de l’

Stock Control