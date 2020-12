Céline BÉNI

Consultante Qualité & Projet / Formatrice indépendante spécialisé dans les secteurs de la formation et des systèmes dinformation, jaccompagne mes clients dans leur évolution pour répondre à leurs enjeux stratégiques, à la fois métiers, qualité et technologiques.



Je réalise vos audits internes, vos audits de préparation à certification et vous accompagne vers la certification initiale de vos systèmes de managemenr sur ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 22000 ou Qualiopi.

Je vous propose des formations aux techniques d'audit interne, à l'ISO 9001:2015, l'ISO 27001, l'ISO 22301, l'ISO 20000, au référentiel RNQ et au RGPD.



Jinterviens selon les contextes sur une ou plusieurs phases des projets de transition numérique ou projet de mise en conformité RGPD (Analyse des besoins et définition des critères de validation, Recette, Pilotage, ...)



Mes coordonnées :

- E-mail : celine.beni@line-c-conseil.fr

- Tel : +33 (0) 6 74 50 89 98



Mes compétences :

Système de Management

Securite de l'Information

Continuité d'activité

Gestion de projet

PRINCE 2

AMOA

Management

Aide à la décision

Méthode agile

Accompagnement au changement

Norme ISO 9001

Microsoft SQL Server

Informix

PostgreSQL

PL/SQL

SQL

Oracle Database

Base de données

Norme ISO 27001

ITIL Foundation V4

DPO (Data Protection Officer)

RGPD