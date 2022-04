Celine BENOIT SAVARY

Madame, Monsieur,





Suite à mes 6 années au sein de l'armée de terre, j'ai dû trouver un travail rapidement et j'ai donc acceptée un poste d'hôtesse de caisse polyvalente que j'occupe actuellement depuis 8 ans. Je me permets de poser ma candidature car je souhaite retrouver un travail dans la branche administrative.



Je pense être tout à fait apte à retranscrire mes connaissances et mon savoir-faire dans tout emploi administratifs et mes années au sein de la défense m'ont permis d'acquérir d'autres compétences qui peuvent être un atout comme le sens de l'organisation, la rigueur, le travail d'équipes et surtout la polyvalence.



Le goût du contact, la capacité d’écoute, ainsi que la méticulosité et la rigueur dans mon travail sont autant de qualités que je serais à même de mettre au service de votre organisme. J’ai de plus de solides connaissances comptables et informatiques, qui me permettraient de m’adapter rapidement à une structure telle que la vôtre.



Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et vous fournir tout détail complémentaire.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

OpenOffice

Microsoft Office

Internet

CATHY

Ciel Compta

ITECK

HELLODOC