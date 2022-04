Céline BERGAMASCHI

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un emploi à proximité de Rochefort sur Mer.

Bac+4 MIAGE

J'ai travaillé pendant 10 ans dans une société d'informatique en tant que formatrice, responsable hotline et à la maintenance des programmes que j'ai du quitter suite à la mutation de mon mari.

J'aime la décoration et le bricolage.

J'ai suivi un stage dans la mise en valeur des biens à vendre et je m'occupe de locations saisonnière et locations longue durée.

Je suis ouverte à toute proposition sérieuse pour un poste dans un service informatique, administratif, dans la vente de décoration, de meubles ou autre....

Je recherche tout type de contrat longue ou courte durée.







Mes compétences :

Bricolage

Décoration

Home staging

Immobilier

Informatique

Vente

Vente immobilier