Céline BERNARD

Humaniste et en décroissance, je participe activement à des associations. Actuellement en pause professionnelle, je suis à la recherche d'une nouvelle activité qui me corresponde. Curieuse de tout, ce ne sont pas les idées qui manquent…

Actuellement en congés sans solde, je rénove ma maison (c'est la 3ème maison) : plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie… et aménage le jardin : bute de perma-culture, serre…

Je joue du trombone, je chante, je lis, je randonne, je cuisine (actuellement cuisine végétalienne)

www.esperantoinfo.info



Mes compétences :

Créativité

Analyser écouter réfléchir agir

Apprentissage rapide

Adaptabilité