Céline BERNARD

Actuellement, en poste en tant que Conseillère en Formation / chargée des relations entreprises au sein de l'établissement PIGIER PERFORMANCE PARIS, j'ai pût développer une expertise dans le domaine du recrutement d'alternants.

Mon poste consiste à définir le besoin d'une personne, de recenser les besoins de l'entreprise et proposer une offre de formation, de conseils...



Je peux vous orienter, vous aider à déterminer le budget formation d'une structure, rechercher des financements et suivre les dossiers de prise en charge financière.

Je vous accompagne également sur la gestion administrative des contrats et conventions de formation.



Mes compétences :

Management

Marketing

Communication

Conseil en recrutement