Céline BERTIER GICQUEL

Une expérience de plus de 15 ans au sein de la Marque Yves Rocher m'a permise d’accéder aux métiers de communication et de piloter les actions de la Fondation Yves Rocher Institut de France.

Actuellement je suis en charge de la branche B2B Yves Rocher.

C'est un nouveau challenge qui s'offre à moi et qui déjà porte ses fruits aussi bien auprès des Entreprises ( cadeaux clients, challenge commerciaux, récompenses des salariés..) que des collectivités et des établissements publics.

Il existe tellement d’événement dans l'année pour offrir un cadeau Yves Rocher!

Cadeaux de Noël, Fête des mères, Fêtes des Pères, cadeaux d'affaires, anniversaire d'entreprise....



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement produits

Commercialisation B2B

Communication

Relations clients