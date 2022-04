Céline BESANCENEZ

Psychologue clinicienne, je suis dans une recherche active d'un poste psychologue dans la région Rhône-Alpes suite à la mutation professionnelle de mon conjoint.

Je dispose notamment d'une expérience significative dans les domaines de la protection de l'enfance et du soutien à la parentalité et ai effectué des missions d'évaluations et d'accompagnements psychologiques avec un public varié, de l'enfant à l'adulte (difficulté d'adaptation, handicap, trouble addictif, etc)



Mes compétences :

Accompagnement à l'élaboration des pratiques profe

Animation de groupe de parole

Travail en équipe pluridisciplinaire

Rédaction de comptes rendus

Passation, analyse et restitution tests psychométr

Passation, analyse et restitution de tests project

Entretiens cliniques d'évaluation et de suivi