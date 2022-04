Celine BESOZZI

Après 13 années au sein de Magneti Marelli, équipementier automobile de rang 1, j'ai acquis la connaissance du développement de projets industriels de grande envergure.



Depuis la définition du besoin en co-conception avec le client(PSA), la conception système du produit pour répondre aux besoins fonctionnels, aux attentes qualité et aux impératifs de la production, son développement logiciel et l'accompagnement jusqu'à la production en série.



Dans un cadre international et avec des compétences techniques fortes, cette expérience fut extrêmement enrichissante.