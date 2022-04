Céline BESSOU

Accompagnement des agriculteurs au maintien et au développement de leur entreprise :

- conseil individuel

- formation

- installation



Spécialités : production laitière, approche globale des exploitations (technique et économique), énergie



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Ecoute et analyse des besoins

Ingénierie de formation

Organisation et plannification

Animation de réunions et de formation

Aptitudes relationnelles

Analyser et améliorer les performances