Celine BETREMIEUX

Au delà de son aspect pratique, le produit, notamment de luxe, véhicule selon moi 2 choses essentielles : créativité et savoir-faire. Ces valeurs ont été au cœur de mon parcours professionnel, et j’ai l’envie et la volonté de vouloir les perpétuer.



Je débute ma carrière chez Dior en 2000, où loin des grands discours d’Ecole de Commerce, je découvre les dessous de la mode. Et c’est au fil d’échanges professionnels riches avec le style, la production et les boutiques que nait ma passion pour le métier de chef de produit.



En 2004, je provoque ma chance et pars à Rome pour une nouvelle aventure auprès de la Maison Fendi, temple de la maroquinerie. Le savoir-faire est ici un savoir-être et un savoir-vivre. J’y acquiers une connaissance plus technique du produit, mais surtout la certitude que créativité et savoir-faire peuvent aussi faire le bonheur de l’actionnaire.



De retour à Paris en 2008, j’ai en charge le déploiement des collections de souliers chez Dior. Exigence et excellence sont de rigueur : pour le produit en lui-même mais aussi pour sa contribution aux performances économiques de la Maison.



Mes compétences :

Direction de projet

Marketing stratégique

Développement produit