Je suis une personne analytique, dotée d'une vision long terme et d'une forte orientation résultat.

Je sais faire preuve de leadership et me placer au service de la vision d'entreprise.



Femme de passion, japprécie évoluer dans les environnements d'excellence, complexes et exigeants.



N'hésitez pas à me contacter pour plus dinformations : celine.biechler@gmail.com