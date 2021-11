Celine BIJOUCASCADENACREE

Bijou Cascade Nacree est une créatrice indépendante. Sa spécialité, ce sont les bijoux et autres accessoires de mode tendance. Cette artisane professionnelle confectionne toutes ses pièces sur mesure. Votre mariage est unique, votre bijou aussi.



Produits proposés



Collier, bracelet, boucles d’oreille, pinces et pics à cheveux, chaque bijou, est entièrement conçu, réalisé avec le plus grand soin à la main dans son atelier..... Toutes les créations peuvent être faites sur mesure, personnalisées à votre image : la couleur, la forme, les matières.



Elles sont réalisées uniquement sur commande, il n’existe pratiquement aucun stock. Bijou Cascade-Nacree, c’est de la fabrication artisanale sérieuse et soignée à prix attractifs et de qualité.



BOUTIQUE VIRTUELLE SUR INTERNET



https://www.etsy.com/shop/bijoucascadenacree