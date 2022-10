Céline BRETON (GARDARIN)

Après avoir effectué des études dans les domaines pharmaceutiques et nutritionnels, c'est finalement dans celui des cosmétiques que j'ai choisi de me diriger. Appréciant la rigueur des milieux de l'assurance qualité et des affaires règlementaire, c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers un poste de chargé réglementaire.



Actuellement, je travail au sein du Laboratoire Science et Nature, spécialisé dans le développement, la fabrication et la production, de produits cosmétiques, entretiens et bien-être. Le laboratoire Science et Nature c'est aussi Body Nature, une marque reconnue pour ses produits écologiques, économiques et efficaces.



Je suis chargée principalement de finaliser la mise en place du nouveau règlement cosmétique (dossier d'information sur le produit, notification...). Je m'occupe également de la constitution des dossiers des produits entretiens et de la veille règlementaire.



Mes compétences :

Réglementation Cosmétique France/Europe

Assurance qualité

Recherche et Développement

Réglementation BPF

Gestion de projet

Nutrition

Affaires Réglementaires

Esprit d'équipe

Organisée