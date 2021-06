Céline COLLOMB

Titulaire d'un diplôme en arts graphiques et communication visuelle, renforcé par une expérience d'un an chez l'annonceur puis de 4 ans en agence, j'ai acquis des méthodes de travail, une rigueur et un sens créatif aiguisé me permettant de réaliser des sites internet répondant aux besoins des clients, quelque soit leur domaine d'activité.



Graphiste assistante DA chez Monshowroom.com, j'ai pu mettre mes qualités artistiques au service du web-marketing et des stratégies de communication dans le domaine de la mode. Passionnée de photographie, j'ai pu enrichir mes compétences lors d'un stage dans le domaine du luxe, à Paris, pour le photographe Andy Julia, mais également lors de réalisation de lookbook pour Monshowroom.com.



En poste en tant que webdesigner depuis 4 ans à Jalis, une agence web marseillaise, j'y ai découvert les outils d'intégration me permettant d'être entièrement polyvalente et de pouvoir mener un projet depuis la prise de brief jusqu'à la maintenance post-projet.



Imaginative, autonome et impliquée, je maîtrise parfaitement les outils de création graphique (Suite Adobe) mais également les langages de d'intégration (HTML, CSS, JS). Connaissant parfaitement les contraintes spécifiques du support internet en matière d'ergonomie, d'usabilité et d'accessibilité, je mets un point d'honneur à répondre et à accomplir les missions qui me sont confiées dans le respect du cahier des charges. En outre, 4 ans en agence m'ont appris à être rapide et efficace dans l’exécution des mes travaux, mais aussi à gérer plusieurs projets simultanément.



Mes compétences :

JQuery

CSS 3

User experience

User interface design

Direction artistique

Wireframe

Intégration web

HTML 5

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Design graphique

Web design

Communication visuelle

Graphisme

Graphisme web

Photographie

Retouche photo