Céline DESRUMAUX (CÉLINE DESRUMAUX)

Céline Desrumaux

Rédactrice web SEO freelance - Spécialiste de la santé et experte beauté



Expérience



M6 digital | Passeport Santé, rédactrice web seo freelance

DEPUIS MARS 2020

- Rédaction de contenus de santé optimisés

- Proposition et rédaction dactualités de santé destinées à la Newsletter

- Veille sanitaire sur les articles coronavirus

- Recherche de sujets pertinents et dinformations fiables

- Vulgarisation dinformations de santé

- Optimisation de contenus

- Intégration dans le CMS et recherche de visuels



RN Formation | Animation du blog, rédactrice web seo freelance

DEPUIS OCTOBRE 2019

- Rédaction darticles beauté des ongles à destination des professionnelles des ongles

- Intégration dans WordPress et recherche de visuels

- Planning éditorial



MyRedNails | Animation dun blog pour les professionnelles des ongles, rédactrice web seo freelance

DEPUIS JANVIER 2020

- Animation du blog du site dune prothésiste ongulaire pour un public féminin



Esthéticienne indépendante, auto-entrepreneur

DE FÉVRIER 2014 à NOVEMBRE 2019



FORMATION - Formation Rédaction web seo de Lucie Rondelet

AOÛT 2019 à DÉCEMBRE 2019

Formation rédaction web SEO



Community manager | Ecole Française

2020

Formation réseaux sociaux



BTS esthétique-parfumerie-cosmétique | École Européenne dEsthétique dArras

2011/2013