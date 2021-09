Céline DUMINIL

De formation supérieure comptable et financière, je me suis spécialisée sur l'intégration des modules Finance de SAP.

Consultante certifiée SAP Finance pendant 10 ans, j'ai participé à des projets d'implémentation complète pour des grands comptes ou PME, au contexte national ou international. J'interviens sur les modules FI/CO, FI/CA et RM/CA.

En tant que chef de projet fonctionnel Finance (MOA/MOE), je pilote les projets en assurant les côuts, délais et qualité, et cordonne les différents acteurs projets (MOE, MOA ou acteurs métiers, centre de développement interne ou off-shore).



Le centre de support PasàPasKPF me permet de compléter mes compétences sur SAP en travaillent sur des problématiques d'expertise, dans des contextes SAP diversifiés.



Pour obtenir le détail des projets effectués pour SFR, GDF Suez, Ingenico, ..., vous pouvez me contacter par mail duminil.c@gmail.com.



Mes compétences :

Chef de projets

SAP FI/CO

Finance

MOA

SAP