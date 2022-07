Céline DUPOUY-GAUBE

Négociatrice en commerce international, mon expérience variée et riche m'a permis d'intégrer l'équipe Achats Equipements Sol d'un Groupe français leader dans la propulsion aéronautique, spatiale et militaire en intérim longue durée.

Je recherche un poste d'acheteur projets /équipements de haute trechnologie en autonomie et si possible en environnement multinational.



Mes compétences :

Export

Achats

Import

Sourcing

Négociation

Logistique

Industrie

Management

Sport

Sage Accounting Software

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Internet

ISO 900X Standard

ERP Baan

SAP