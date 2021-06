En charge du SAV pour la région Sud-Est (12 techniciens), réception des appels SAV, premier diagnostique pour orientation des appels, organisation des interventions SAV et de maintenance (vérification commandes et acheminement pièces détachées).



Interface Techniciens - Clients

Traitement des bons d'interventions des techniciens et suivi des entretiens véhicules.

Diffusion de l'information