Céline FEVRIER

Après quelques années dans la communication (Événementiel, RP, sponsoring), je suis devenue graphiste en 2003 dans les domaines de la santé, de l'alimentation, du tourisme, des médias et de différents prestataires de services.



J'ai eu l'occasion de collaborer ponctuellement ou de façon récurrente avec des leaders de leur marché (FBS/France Brochures System, VIParis, IDS Santé, Lactel, Neptune (eaux minérales), Lesieur, Nestlé, Mont Roucous, Sanofi Aventis, GSK, Milupa, Business Profilers, Château de Montvillargenne...), des institutionnels (Domaine de Chantilly, Association de recherche contre le cancer...), mais aussi des médias (SkyRock / Telefun, Greater Paris Magazine, Bien Sûr Santé...), des entreprises nouvelles (Apéro Express, Deliverdome, Vie ta mine...) ou des passionnés (Manoir de Sarron, Château d'Auvillers, Paris Déco Off, artistes...)



J'ai intégré depuis 2009 pour le groupe américain MVP (Morris) / Where Paris.



Leader mondial de l'information touristique, Where Paris fait partie du réseau des magazines Where présents dans plus de 68 destinations à travers le monde et édite différents supports à destination des visiteurs qui séjournent dans la capitale: des magazines haut de gamme en différentes langues (anglais, français, chinois, russe, arabe, brésilien), des plans : les plans where maps (anglais, français, japonais et chinois) et le plan Printemps Luxe mais aussi des produits spécifiques (Pop Out, supplément, plans personnalisés...)



Parallèlement, je reste à l'écoute et disponible pour de nouveaux projets freelance (MDA) ou autres.

