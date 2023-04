Céline FIASSON

Ancienne assistante de justice au Parquet du TGI de Lyon, Diplômée d'un Master II en droit privé, j'ai d'abord exercé chez April Santé Prévoyance puis chez MAPFRE, en tant que Juriste France, membre du CODIR, responsable des intérêts des filiales et succursales de MAPFRE notamment en matière de contentieux, droit des sociétés, contrats, assurance, fiscalité, droit commercial, droit de la propriété intellectuelle et données personnelles.

Ayant souhaité me recentrer sur mon projet professionnel initial, je suis actuellement en poste au Parquet du TGI de Lyon comme Juriste Assistant du Magistrat et m'épanouis pleinement sur ce poste.

Le juriste assistant assiste le magistrat dans les dossiers dune particulière technicité tant sur le fond du droit que sur lanalyse juridique et la rédaction de projets de décisions.

Sur le fond du droit et la cohérence de la motivation de la décision, il assure un travail de suivi et de coordination.

Il participe à la constitution concrète dune véritable équipe autour du magistrat, en priorité dans des contentieux complexes et/ou dans les contentieux qui présentent des stocks importants, du fait dune situation de retard ou de longs délais de traitement.

Il travaille en étroite collaboration avec les magistrats et les agents du greffe pour concourir directement à la préparation des audiences par des recherches juridiques, des analyses juridiques et des synthèses des dossiers, au suivi des audiences et à la rédaction des décisions par la rédaction soit de projets de décisions, soit de notes ou de recherches.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit des contrats

Assurance

Courtage

Droit des assurances

Contentieux

Droit social

Fiscalité

As400

Droit