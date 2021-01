Céline FILLIAT

Responsable de magasin dotée d’une double mission : la vente et le management.

Mon but est de faire progresser les ventes, veiller attentivement aux stocks, mettre en place des opérations de merchandising, et orchestrer des animations commerciales. J' assure et supervise l’accueil de la clientèle et de la vente. Je suis responsable de la rentabilité du magasin.

En tant que manager, je recrute , anime et forme mon équipe de vente. Je m'occupe également de tout l'administratif mais avant tout je suis une femme de terrain !

Très disponible, dynamique, rigoureuse et organisée, je me caractérise par mes qualités à la fois commerciales et relationnelles.



Mes compétences :

Management

Relationnel

Adaptabilité

Persévérance