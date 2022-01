Celine GIBELIN

Consultante SEO depuis 10 ans, je cherche à intégrer une équipe peu importe la région.



Douée d'une grande capacité empathique dont je sais me servir stratégiquement en équipe ou en clientèle.

Passionnée par mon métier je suis extrêmement consciencieuse. Besoin d'une équipe qui prend le SEO au sérieux avec qui l'on peut partager et réfléchir pour aller toujours plus loin.



Plusieurs fois patronne, ma place se trouve plutôt dans la gestion d'une équipe mais je n'aurais aucun mal à redevenir simple employée si le poste proposé et l'équipe sont épanouissants. Je privilégie les ambiances studieuses.



Testez moi, ça ne coûte rien : )



Mes compétences en SEO sont :



- Audit et analyses SEO de sites Internet,

- Déploiement et gestion des actions d'optimisation du référencement naturel,

- Sémantique algorithmique (corpus)

- Spécification, création, optimisation de contenus pour le SEO,

- Développement du Netlinking

- Gestion de projets sur les développements du site web, et gestion des prestataires extérieurs,

- Analyse de l'audience du site,

- Veille concurrentielle et benchmark,

- Participation au développement de l'interface client (suivi positions, reportings, roadmap...).

- Style css

- Dév' Wordpress

- Acquisition par le blog

- Sémantique algorithmique à base du corpus de Google

- Marketing Pur



site web : https://celine-seo.fr/



