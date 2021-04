Céline GILET

Diplômée d'un master MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises), je débute ma carrière chez Capgemini où je participe à la conception et au développement de projets Java destinés à des grands comptes (Ministère de la Défense, SNCF, MACIF, Direction Générale des Impôts).



J'intègre ensuite la société de services nantaise Netapsys où je prendrai successivement les rôles de chef de projet puis de direction de pôle autour des technologies Java, Javascript et PHP.



Depuis 2015, je fais partie du cabinet de conseil et d'architecture Octo Technology où j'accompagne des équipes projets dans le développement et la construction de systèmes d'information.

Je fais partie de la communauté Software Craftsmanship pour promouvoir et diffuser les pratiques de qualité logicielle. Je m'intéresse également à limportance de la dynamique dans une équipe pour délivrer régulièrement de la valeur.



Compétences techniques

- Langages : Java / JavaScript / JQuery / Angular

- Spring : Boot / Core / Data-JPA / MVC / Security / WebFlow

- Base de données : Cassandra / MongoDB / MySQL / Oracle / PostgreSQL

- Stratégies de Tests : JUnit / Cucumber / Selenium / Gatling / JMeter

- Construction de Projet : Kubernetes / Docker / GitLab-CI / Jenkins / Ansible / Gradle / Maven

- Serveurs d'application : Apache / Tomcat / JBoss / Weblogic



Formations

- Test Driven Development

- Code Legacy

- Clean Code



https://twitter.com/celinegilet

https://speakerdeck.com/celinegilet



