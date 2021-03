Céline HEMMER-DEL COL (HEMMER)

Je suis Celine Hemmer-Del Col, gerante de la société Cel Assist. Je suis installee sur la commune de Saint-Sauveur (Nord de Toulouse) en tant que secretaire indépendante.



Specialisee dans le recouvrement de creances, l assistanat administratif et commercial, je viens en aide aux artisans, TPE, professions liberales afin de les liberer des contraintes administratives.



Avec une experience de + 17 ans dans le secteur prive sur ces 3 domaines, polyvalente, autonome, a l ecoute et avec le sens des priorites, maitrisant les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, SAP

) j'aide le dirigeant a se consacrer a son coeur de metier.



Je prends en charge le recouvrement, l administratif et le commercial comme le ferait une secretaire ou une assistante salariee, a la différence près que je suis independante, que je travaille selon les besoins de l entreprise, dans les locaux de l entreprise ou a distance, en fonction des souhaits de mes clients.



Je propose un audit gratuit afin de trouver la solution la plus adaptee a chaque situation.



Alors, n attendez plus. Simplifiez-vous l administratif avec Cel Assist !