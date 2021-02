Céline Hétroit Création est une marque de prêt à porter féminin haut de gamme,

Qui fabrique dans son propre Atelier en France des vêtements et accessoires en petites quantités.

Modèle éco-responsable, tourné vers le client et ses besoins.

Vente en ligne. Réalisation à la commande.

Grande réactivité.

Decouvrez l'univers de la marque sur www.celinehetroitcreation.com



Mes compétences :

maquillage

Styliste photo

Modélisme

Infographisme

Selection et organisation des images

Retouches Photoshop

patronnage à plat

moulage

croquis main et techniques- Illustrator

Casting mannequins