Celine LAMET (FORGE)

Ayant le titre CIMA (Conducteur dInstallation et de Machines Automatisée) et une certaine expérience comme conductrice de ligne, ayant obtenu mon Titre Technicien de Maintenance Industrielle en Novembre 2020, afin de pouvoir approfondir et mettre mes connaissances et mes compétences en pratique, je me permets de vous proposer ma candidature pour un poste de conductrice de ligne.

Ayant une bonne expérience dans lindustrie, comme conductrice de lignes automatisées, sassurer de sa sécurité et celles des autres, de la qualité des produits, de lhygiène et du bon fonctionnement des machines sont le rôle de la conductrice de ligne.

Mon expérience professionnelle ma permis dacquérir des atouts tels que la polyvalence, lautonomie et lesprit déquipe.

Dans lattente dune réponse de votre part, je reste à votre disposition pour de plus amples informations et pour un éventuel entretien.