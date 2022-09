Céline MANCEAU

2009/15 : Communauté de Communes [60 000habitants](973) Chargée de mission Déchets.

Mises aux normes des sites de stockage de déchets, optimisation de la pré-collecte, collecte, traitement,

mise en place de la collecte des gisements d'évitement, sensibilisation, communication, suivi des prestations, optimisation des coûts.



2007/2008 : Communauté de Communes [31 000 habitants] (18) - Chargée de mission Déchets.

mise en place de ComptaCoût(ADEME), suivi et évaluation des prestations.



2006/07 Association Protection de la Nature et de lEnvironnement [600 adhérents 10 salariés] (45) - Directrice

Gestion de lassociation et de la Réserve Naturelle Saint Mesmin, Coordination des activités entre les salariés et les bénévoles, Recherche de partenariats techniques et financiers, Suivi du budget (450 000 €), Proposition et élaboration de nouveaux projets



2005/06 : Communauté de Communes [31 000 habitants] (18) - Directrice du Service Environnement (6 personnes)

Aménagement des zones dactivités économiques (entretien, voiries, espaces verts, signalétique)

Gestion des déchets ménagers et assimilés (budget 1 260 000 €): définition dune zone pilote de ramassage de déchets organiques, optimisation de la collecte sélective (fréquence, typologie, déchèterie), rédaction de marchés publics Gestion des risques et sécurité

Valorisation du Canal de Berry : (budget 500 000 €) faune, flore..., création de sentiers de randonnées permettant la découverte du territoire, élaboration du plan de gestion



2004/05 Chambre Régionale de Métiers et de lArtisanat (45) - Chargée de mission

Installation dun système de gestion informatisé des apports professionnels en déchèteries publiques

3 collectivités territoriales sur 3 départements / Organisation dun séminaire national de restitution

Coordination et suivi des actions environnementales déclinées au niveau départemental

Expert au sein du groupe national à lAPCM sur le développement durable



2003 Chambre Départementale de Métiers et de lArtisanat (37) - Chargée de mission

Réalisation de diagnostics en entreprises artisanales. Analyse environnementale des TPE, veille réglementaire et approche commerciale



2002 Gaz de France - Direction Transport - Région Ile de France (75) - Chargée détude -Réalisation de lAnalyse Environnementale Initiale et du Recueil Réglementaire Environnemental du stockage de gaz naturel (78). Etude dun site industriel classé SEVESO II en vue de la certification ISO 14001

Ministère de lEquipement Direction Régionale Ile de France (75) - Chargée détude - Inventaire historique des sites pollués sur le bassin de la Seine-Saint-Denis (93). Fiches de synthèse



2001 Laboratoire Environnement HYDRECO/EDF (Guyane) - Chargée détude

Développement écotouristique : création dun écomusée (inauguré en octobre 2002) pour la valorisation des connaissances scientifiques acquises avant, pendant et après la mise en eau du barrage de Petit Saut



2000 Université "Prince of Songkhla" / Department Soil Sciences (Thaïlande) - Chargée détude

Comparaison des impacts environnementaux de la monoculture des hévéas et du système dagroforêt



1999 Fondation Nicolas Hulot/UNESCO (Ile de Yoff et Mangrove de la Somone - Sénégal) - Chargée détude

Application d'un nouveau statut de protection du patrimoine naturel (Aires du Patrimoine Communautaire)

Collectivité locale [4500 habitants et 830 activités commerciales] (78) - Chargée de mission

Etude de faisabilité : instauration de la redevance spéciale, optimisation de la collecte des déchets industriels



Mes compétences :

Développement Durable

Environnement