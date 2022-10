Céline MENARD

Professionnelle confirmée du tourisme, dynamique et rigoureuse, spécialisée dans la gestion hôtelière et le développement commercial de produits touristiques.



COMPETENCES:

Commerciales / Marketing:

- Prospection de nouveaux canaux de distribution

- Négociation, signature et suivi des contrats

- Développement des ventes TO et e-TO

- Suivi des ventes et ajustement des prix pour adapter les stocks et la politique tarifaire, en fonction de la demande, la concurrence et les différents canaux de distribution

- Création et suivi des opérations commerciales et marketing (offres internet, ventes Flash, offre presse, magazine, TV…) et contrôle de leur adéquation à la politique du groupe

- Participation à l’élaboration des supports de communication (site internet, brochures…)



Administratives:

- Mise en ligne, veille et optimisation de la visibilité des établissements et des offres sur les portails B2B et B2C, agences et TO en ligne : mise à jour permanente des informations, amélioration du contenu, mise en avant de la marque et respect de sa charte par les hôtels, contrôle de la parité tarifaire…

- Elaboration et transmission aux services concernés des informations nécessaires à la meilleure orientation des ventes (procédures de fonctionnement, promotions, partenariats….)

- Contrôle des BAT et des brochures TO

- Suivi administratif et comptable des contacts et des actions (facturation, gestion de la caisse, relances, statistiques…)

- Paramétrage des données dans les logiciels de réservations et les back office des IDS

- Saisie des infos et contrats dans le CRM

- Saisie des réservations

- Support logistique des salons professionnels



Managériales:

- Interaction / coordination avec les autres départements internes (centrale de réservation, établissements, service marketing, comptabilité)

- Gestion et optimisation des plannings, formation des collaborateurs et stagiaires

- Gestion des situations difficiles : surbooking, relogement, situations de crises…









Mes compétences :

Management commercial

Marketing

Vente

Informatique bureautique

Backoffice

Administration des ventes

Internet

Commercial b to b

Comptabilité

Commerciale

Grand Comptes

Yield management

Tourisme

Organisation

Hôtellerie

Rigueur

Esprit d'équipe