Céline MONTEIL

En recherche active, je souhaite mettre mes compétences à votre service.

La progression et la diversité de mes expériences m'ont permis d'acquérir les compétences techniques des principaux domaines de la fonction de Comptable et de la gestion administrative.

Certifiée Gestionnaire de paie depuis Mai 2015, j’ai perfectionné mes compétences dans le domaine de l’administration du personnel et de la gestion de la paie.

Le sens des responsabilités et des priorités, je sais aussi bien travailler en autonomie qu’en équipe pour satisfaire des objectifs donnés, tout en restant disponible et à l’écoute de mes collaborateurs.







Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de la Paie

Comptabilité

Coala

Bulletins

Sage COMPTA

Droit social