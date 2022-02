Céline PETIT

20 années d'ancienneté au sein d'un groupe d'envergure internationale et la gestion de projets me confèrent le niveau d'anglais et l'autonomie indispensables pour endosser pleinement le rôle de l'Assistante que vous recherchez.



Mes compétences :

Anglais professionnel courant

Gestion de projets

SAP Achats Directs & Indirects/ Utilisateur Expert