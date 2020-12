Céline POIRIER

Responsable Projet Marketing – Communication multicanal

15 années d'expérience entre agences & annonceurs

• Déployer un plan de marketing et de communication multicanal

• Impulser et concevoir des services à valeur ajoutée, digitaux et innovants

• Superviser une équipe interne et coordonner les partenaires extérieurs

• 5 années d’expérience internationale - Anglais courant

----

• Executive MBA MCI 2015, French #1 Digital Marketing master

• 10 years experience in Communication and Marketing agencies

• 4 years within an in-house 360° agency on pan-European initiatives

• 7 years dedicated to Health communication

• Elaboration and management of multichannel marketing plans

• Management of cross-functional teams and external agencies

• Rigorous budget management and financial targets achievement

• Enthousiastic about Digital Transformation, Open Innovation, Smart Data, Collaborative economy, Digital Health, Privacy

• Fluent English



Mes compétences :

Communication externe

Corporate

Marketing

Design management

Communication

Web marketing

Communication interne

Chargée de communication

Édition

Stratégie digitale