Je suis Céline Quilez, Coach et praticienne en Energétique, spécialisée en reconnexion à soi, quête de sens et mission de vie.



J'aide les personnes sensibles (hypersensibles, empathes, hyperempathes, à haut potentiel sensible) et altruistes, à se relier aux aspirations de leur âme et donc à leur vraie nature, afin de se sentir pleinement en-vie.



Je suis initialement travailleur social avec une expérience de plus de 10 ans dans la relation d'aide, l'accompagnement au changement, et l'insertion sociale et professionnelle. Je suis également coach de vie, ce qui me permet d'accompagner les personnes de manière très concrète :



pour retrouver un état d'esprit sain, conscient, positif et constructif

pour relever et transmuter les défis de la vie afin d'en ressortir grandi et plus conscient

pour aller au bout de ses projets et objectifs, en dépassant ses limitations et en activant tout son potentiel





J'ai à cœur de révéler le trésor caché qui est en vous, vous reconnecter à votre vraie nature et à vous relier à votre chemin de vie, à révéler et canaliser votre sensibilité et générosité naturelle, dans une voie qui fait sens et qui est juste pour vous.



Je vous aide donc à révéler qui vous êtes vraiment et à vivre une vie alignée et pleine de sens.



Je vous soutiens pendant les phases de transition pour aller à la rencontre de vos rêves et de vous-même.



Mes différents axes d'accompagnement ou d'intervention :



Coaching en développement personnel et professionnel

Bilan de compétences orienté Mission de vie

Soins énergétiques / guidances





J'interviens également en entreprise :



- ateliers coaching : "booster ses objectifs et ses projets", "prévenir et agir sur le burn-out"...

- permanences ou RDV ponctuels en direction de salariés en situation difficile ou de crise : coaching social (j'associe mon expérience de plus de 10 ans en tant qu'Assistant Socio-Educatif avec ma formation de coach de vie)





Mes entretiens se font à mon cabinet, à domicile, à distance par skype, et aussi en entreprise sur demande.