Céline ROJO

"La réussite ne peut être durable que si elle est collective et partagée "



Les directeurs et managers cherchent à augmenter le volume des ventes de leur société. Parfois, il suffit d’ajouter à son effectif une personne qualifiée pour voir le chiffre d’affaire augmenter et réaliser les objectifs annuels.

Ne cherchez plus, je suis celle qu'il vous faut!

Intégrer une nouvelle structure serait pour moi l’occasion de donner un nouvel essor à ma carrière de relever de nouveaux défis et ainsi faire de notre collaboration un succès partagé.

Forte d’une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine de la vente en B to B. Mon parcours atypique et mon savoir-faire montrent mes qualités d'adaptation, mon esprit d'équipe, ma ténacité. Lors de mes précédentes expériences, j'ai pu affiner mes points forts, à savoir: qualités commerciales, combativité, implication et rigueur.



Mes compétences :

Négociation contrats

Développement commercial

Prospection de clients

Management

Force de proposition

Réactivité

Adaptabilité

Planification stratégique

Amélioration continue

Argumenter

budgets

Commerciale B to B