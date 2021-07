Céline SAUVAGE

Plusieurs années dans le recrutement ( Agence d'Intérim, Cabinet de recrutement)

Suivi et Création portefeuille clients, Prise de Rdv, Rdv de présentation, proposition et négociations commerciales.

Gestion du personnel de la recherche du candidat ( Sourcing, Entretiens individuels, passage de tests de personnalité, validation des compétences etc... jusqu'a intégration, et suivi dans la vie d'entreprise

(Gestion Contrats, paies, Congés, Arrêts maladie (IJSS), Tickets restaurants, Notes de Frais).

SYNERGY Recrute plusieurs CONSULTANTS DECISIONNELS sur Paris et Lille

SYNERGY, Intégrateur et Expert en solutions décisionnelles, recherche dans le cadre de son développement des Consultants Décisionnels Business Object pour Paris et Lille.



Nous accompagnons nos consultants avec une politique de formation active et de certification sur les solutions partenaires SAP BusinessObjects, Oracle, Microsoft et sur nos outils méthodologiques.



Missions :

Vous interviendrez sur des projets et/ou des missions d'expertise décisionnelle chez nos grands clients parisiens* et lillois**. Vous disposez d'un bon sens relationnel et vous êtes très motivé par les enjeux décisionnels.



Profil :

- Formation BAC + 5 en Informatique,

- 2 ans minimum d'expérience professionnelle en décisionnel

- Connaissance Outils de restitution (BusinessObjects), ETL et bases Oracle ou SQL Server



Poste à pourvoir dès que possible sur Paris (75009 – Saint Lazare), et Lille (59 Lezennes) dans le cadre d’un CDI.



*Agence de Paris / **Agence de Lille



Contact : csauvage@synergy.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Gestion commerciale