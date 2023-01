Celine SCHMITT

De formation linguiste, cela fait maintenant 17 ans que je contribue au développement commercial des entreprises dans lesquelles je travaille.

Organisation, rigueur, sens du relationnel et implication sont les maîtres mots de mon quotidien. J'ai pu, grâce à mes séjours à l'étranger (4 ans en Angleterre et 1 an en Italie) parfaire ma maîtrise des langues étrangères mais aussi développer une capacité d'adaptation au changement.

Je maîtrise le commerce International et ses techniques (paiement, flux, logistique), et souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service d'une entreprise Bordelaise.



Mes compétences :

Italien

Anglais courant

Export

Crystal Report

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Commerce international

Sage ERP X3

Management opérationnel

Administration des ventes

Seagate Crystal Reports

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Indesign

Adobe Acrobat

Adobe