Je suis actuellement étudiante chez STUDI, en formation graduate gestionnaire comptable et fiscal.

J'ai le souhait de devenir comptable. j'ai travailler 4 ans hôtesse de caisse et 1an responsable relation client, je m'occupais d'envoyer a la comptable toute la comptabilité détaillé que je faisait. c'est pour cela que j'ai voulu être former comptable.