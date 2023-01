Céline VAN HALTEREN

Maître Praticien en PNL humaniste, formée en analyse transactionnelle, en brain gym, en psychotrauma, en psychopathologie, et aussi à la prévention et la prise en charge des violences sexuelles, jaccompagne les personnes avec des séances de coaching, des cercles de paroles et des ateliers de développement personnel.



Je suis aussi titulaire du BTS Notariat et de la Licence Sciences de lInformation et de la Communication.



Informatique : PCIE Word 2007, PCIE Excel 2007, PCIE PowerPoint, PCIE Access, PCIE Windows 7, PCIE Technologies et Sociétés de l'Information, QuarkXPress, Photoshop, Sphinx, Internet.



Traits de personnalité : curieuse, consciencieuse, précise, méticuleuse, tenace, adaptable, apte à travailler en équipe, esprit méthodique