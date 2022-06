Céline VAQUETTE

- Participer à la mise en oeuvre d'une stratégie pour l'entreprise et Mise en place de processus au sein de différents services.

- Comptabilité

- Récupérer des données reporting, analyser et informer les équipes de l'objectif à atteindre.

- Améliorer le pilotage de l'entreprise et réduire les coûts.

- Gestion des litiges.

- Gestion des opérations commerciales et RFA, RFQ

- Gérer et suivre une production

- Rapport de réunion

- Excel (maîtrise), Access; World, Sage, Google Drive, Outlook, Marketplace