Cendrine NAVARRO

Vous souhaitez vous perfectionner dans le domaine du chant où faciliter votre prise de parole en public ?

Je vous propose des cours privés pour la voix parlée/ chantée adaptés à vos objectifs, à votre niveau et à votre rythme. Que vous soyez professionnel ou amateur, vous pourrez, grâce à différentes approches tel la posture, le souffle, larticulation, le rythme, perfectionner votre technique vocale et affirmer votre personnalité.



La prise de conscience des mécanismes conditionnant la voix apporte loptimisation et la santé de celle-ci, une meilleure gestion des émotions ainsi quune plus grande capacité à se faire entendre et comprendre. Les techniques efficaces dont nous disposons aujourdhui permettent une optimisation de nos capacités vocales.



Osez révéler votre potentiel !!!



Tarifs :

Cours 1h00 : 45€

Cours 45mn: 34€

Forfait 10 cours 1h00 : 410€

Forfait 10 cours 45 mn : 310€



Contactez-moi pour plus de renseignements.