Depuis janvier 2021 la SAS B 2 M € SHOPPING est propriétaire des noms de domaines, enseignes et raisons commerciales commerciales du groupe CGKSHOPPING.



Par ailleurs la SAS B 2 M E SHOPPING est propriétaire de son fonds de commerce Physique : LECAGYL 10 000



de sa boutique en Ligne : https://boutiquelecagyl10000.com



de son Agence Digitale Numérique: FRANCE BUSINESS CONSULTING SERVISES

https://franceconsultingservises.wifeo.com







Au plaisir d'initier nos partenariats !!!







CGKSHOPPING est importateur français de produits High Tech et Innovants.



CGKSHOPPING propose des LOTS pour les Professionnels à prix DISCOUNT. Quelques exemples de produits High Tech

- Phablettes Tactiles

- Tablettes WIFI MULTITOUCHING

- Ordinateurs portables

- Smartphone ect...la liste étant loin d'être exhaustive.



Le Groupe CGKSHOPPING est une filiale du GROUPE SOCIETY&CO détenteurs de 3 enseignes commerciales.

CGK CEGILKODIS

CYDIS DECO HOME

CGK CGKSHOPPING.

Notre groupe souhaite investir en Afrique dans les domaines du mutimédia et high tech innovants.





Mes compétences :

Polymultimédia

E-commerce

IMPORT-EXPORT

Commerce B2B

Créativ Business Ewebbing

Innovation conceptive sell

Communication

Marketing

Vente en ligne

Webmarketing