Etudiant à l'ISAE SUPAERO, je suis en train de suivre une convention double diplôme en ingénieurie aéronautique et ingénieurie électrique à l'Université St. Joseph de Beirut. Actuellement,je suis un programme en filière Signaux et Systèmes : Parcours automatique, et en domaine Systèmes Autonomes: Parcours Robotique.